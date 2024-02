Kyverna Therapeutics punta a valutazione di 711 milioni di dollari in IPO

(Teleborsa) - La società biotecnologica statunitensepunta a una valutazione di mercato fino a 711 milioni di dollari nella suache la porterà sul Nasdaq con il ticker "KYTX".La società sta offrendo 11.120.000ordinarie a uncompreso tra 17,00 e 19,00 dollari. Le azioni ordinarie in circolazione immediatamente dopo questa offerta saranno 37.442.525 azioni (o 39.110.525 azioni se i sottoscrittori esercitano la loro opzione per l'acquisto integrale di ulteriori azioni).Kyverna è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica incentrata sul paziente, focalizzata sullo sviluppo di terapie cellulari per pazienti affetti da malattie autoimmuni. Intende sviluppare, il suo, in due ampie aree delle malattie autoimmuni: reumatologia e neurologia.derivante dalla vendita delle azioni sarà pari a circa 182,3 milioni di dollari (o circa 210,2 milioni di dollari se l'opzione dei sottoscrittori di acquistare ulteriori azioni viene esercitata integralmente) sulla base di un prezzo pari a 18,00 dollari per azione, che è il punto medio della fascia di prezzo stimata.Kyverna intende utilizzare i proventi netti perdi KYV-101; far avanzare KYV-201 nello sviluppo clinico; finanziare le spese associate alla ricerca e sviluppo e allo sviluppo clinico aggiuntivo; e per scopi aziendali generali.