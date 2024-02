Nuova offerta del Mef per Sparkle: per Tim opzione per mantenere quota di minoranza

Tim

(Teleborsa) - Ieri sera, 31 gennaio, è stata recapitata ala nuova proposta delper rilevare, la società dei cavi sottomarini dell'azienda di telecomunicazioni italiana. La conferma è arrivata in una breve nota del Ministero che ha fatto sapere che la proposta riguarda il 100% di Sparkle. Il Mef ha comunque dato la possibilità a Tim di mantenere unadi Sparkle. Questa indicazione è arrivata dalla stessa Tim in una nota successiva a quella del Tesoro.Nell’offerta "si fa riferimento altresì all’eventualità di negoziare una diversa, con possibilidelle, nel caso Tim mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico", si legge nella nota di Tim.L’offerta avrà efficacia per 15 giorni e verrà discussa nel cda in programma il 7 febbraio. Non c'è stata quindi nessuna richiesta di proroga dell’esclusiva e nessuna nuova. La prima proposta non vincolante di circa, earn out compresi, era stata presentata a novembre in contemporanea all’offerta per la rete poi accettata da Tim. La proposta era stata però rifiutata e rispedita al mittente per implementarla. A quel punto è stata prorogata l’esclusiva, prima fino a dicembre e poi fino a fine gennaio.Non sono state fornite indicazioni sulledell'offerta. Sembra però essere emersa una fortedi portare sotto il controllo diretto del governo un asset considerato strategico anche per la sicurezza nazionale in un momento tanto delicato dal punto di vista geopolitico.La vendita di Sparkle non serve a Tim per raggiungere gli obiettivi di, ma la sua vendita potrebbe facilitare il percorso di riduzione del debito che rimarrà in capo alla società dei servizi dopo lo scorporo e la vendita della rete a Kkr, regalando alla Tim del futuro ancora più margini di manovra per rilanciarsi.