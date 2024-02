NVP: 2023 da record, ricavi +51%

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, chiude il 2023 conche si attestano a 26,7 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto a 17,7 milioni di euro nel 2022.I Ricavi consolidati Italia ammontano a circa 22,50 milioni di euro, +36% rispetto a 16,5 milioni di euro nel 2022; i Ricavi realizzatiall’Estero sono pari a 4,2 milioni di euro (16% del totale), in significativa crescita rispetto a 1,2 milioni di euro nel 2022, anche grazie all’importante contributo generato dall’accordo con WTA Media e Dazn Group Limited UK per la produzione del WTA Tour.Ilconsolidato è pari a circa 30 milioni di euro in significativa crescita rispetto a 20,3 milioni di euro nel 2022, in aumento del 48%.La società precisa che il perimetro di consolidamento comprende le controllate E.G. Audiovisivi e Produzioni Italia, quest’ultima dal 14/09/2023, che hanno contribuito con Ricavi per 2,1 migliaia di euro interamente realizzati in Italia.