SEC Newgate acquisisce una quota di maggioranza di V+O Group

(Teleborsa) -, gruppo globale di comunicazione strategica, advocacy e ricerca, ha siglato un accordo con V+O Group, agenzia indipendente specializzata in comunicazione strategica e leader di mercato nell'Europa sudorientale.Come previsto dall’accordo, SEC Newgate acquisisce il 70% di V+O Group, mentre V+O mantiene la propria autonomia organizzativa. Fiorenzo Tagliabue, CEO di SEC Newgate, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo e rafforza l'attuale team di gestione delle varie società di V+O guidato da Thomas Varvitsiotis e Yannis Olympios.In merito all'operazione,, hanno dichiarato: “Dopo 22 anni di continua crescita, era giunto il momento di compiere un ulteriore passo. Il successo di V+O si basa su una costante dedizione ai nostri clienti, su un forte impegno nei confronti delle nostre persone e su un insieme di valori chiari. Unire le forze con SEC Newgate ci permetterà di accelerare la crescita rimanendo fedeli a noi stessi e a questi valori. Saremo in grado di offrire maggiori conoscenze e competenze, attraverso una rete globale ancora più ampia. Riteniamo, inoltre, che l’ampliamento della nostra famiglia a nuovi straordinari colleghi ci offrirà nuove opportunità di sviluppo professionale”."Conosco e lavoro con Thomas, Yiannis e il loro team da diversi anni e sono davvero entusiasta del loro impegno nel raggiungere risultati significativi e della loro grande sintonia con SEC Newgate. Diamo il benvenuto ai nostri nuovi colleghi di V+O Group, con i quali non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto da subito in tutte le aree geografiche in cui già operiamo, a partire dalla regione EMEA orientale, l'area originaria e più vicina a V+O per lo sviluppo congiunto delle loro e nostre attività”, ha dichiarato. “La forte presenza di V+O Group nella regione e l'eccellente lavoro di advocacy e comunicazione corporate sono infatti molto interessanti e coerenti con il nostro core business e perciò soggetti a molte sinergie”.SEC Newgate, gruppo globale di comunicazione strategica e advocacy, focalizzato su insight e ricerca, con una rete di 53 uffici e 1.200 dipendenti nei cinque continenti, è tra i network di comunicazione in più rapida crescita al mondo. Nel 2023, SEC Newgate è stata premiata come agenzia globale dell'anno nel settore Public Affairs e Corporate Communication ai Global SABRE Awards di PRovoke a Washington, DC.offrendo molti vantaggi addizionali e specifici ai clienti e ai dipendenti. V+O espanderà la propria presenza in nuovi settori, mercati e aree geografiche.Attualmente V+O Group, leader di mercato nell'Europa sudorientale, è una delle più grandi agenzie indipendenti e integrate della regione EMEA con oltre 180 dipendenti. Azienda di comunicazione pluripremiata, con 12 prestigiosi IPRA Golden Awards, è un partner strategico di fiducia e un'agenzia di riferimento per oltre 250 aziende in tutta la regione.