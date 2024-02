Stellantis, il messaggio di Urso: se vuole partecipazione dello Stato italiano lo chieda

Stellantis

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha dichiarato che see il ceo"ritengono che l'Italia debba fare come la Francia, che recentemente ha aumentato il proprio capitale sociale all'interno di Stellantis, ce lo chiedano. Se è quello, se vogliono una partecipazione attiva possiamo sempre discuterne e possiamo ragionare insieme". "Nel primo incontro che ho avuto con Tavares e nelle diverse riunioni che ho avuto con la proprietà Elkann – ha aggiunto Urso al termine dell'incontro sull'automotive al Mimit – mi è stata posta una richiesta esplicita, che l'Italia fosse parte attiva in Europa per cambiare ilCosa che l'Italia ha fatto e pochi credevano che fosse possibile, riuscendo a cambiare la maggioranza in Europa nei luoghi decisionali. Abbiamo modificato il regolamento Euro 7 che avrebbe strozzato Stellantis e le altre case automobilistiche".Durante il tavolo sull'automotive il ministro ha illustrato gli obiettivi delche il governo è pronto a varare. Il piano del governo prevede incentivi raddoppiati per l'acquisto di auto ecologiche per i possessori di licenza taxi o Ncc e sostegno e incentivo per impianti a gas o metano. Il nuovo incentivo per l'potrà arrivare a 13.750 euro. Gli incentivi per lefino all'80% sull'acquisto e per l'installazione 1.500 euro per persona fisica, 8000 euro per i condomini. La sogliaè fissata a 30mila euro. È incentivata anche la rottamazione delle auto Euro 5. Infine, sostegno anche per l'di 2.000 euro.Il 2024 è un "anno sperimentale" per gli incentivi al settore auto – ha dichiarato Urso –, "se l'obiettivo dell'aumento della produzione di veicoli nel nostro paese (un milione, ndr) non fosse raggiunto, dal prossimo anno le risorse del fondo automotive saranno indirizzate non più a sviluppare e incentivare i consumi, ma a sviluppare e incentivare nuovi investimenti produttivi nel nostro paese, anche di riconversione produttiva". Urso ha sottolineato che "negli anni precedenti l'80% degli incentivi sono finiti ad auto prodotte, anche da Stellantis, all'estero e importate e immatricolate in Italia. Questo non è possibile"."Oggi, come abbiamo fatto in passato, ribadisco ancora una volta il nostro forte impegno nei confronti del Paese. Abbiamo l'obbiettivo comune, insieme col Governo, con la filiera, coi sindacati e tutti coloro che vivono tutti i giorni questo settore, di sostenere la produzione di veicoli in Italia nei prossimi anni con l'ambizione di raggiungere anche il famoso milione di(auto e veicoli commerciali) nel piano", ha dichiarato, responsabile Corporate Affairs di Stellantis Italia, al tavolo automotive.