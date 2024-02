Tesmec presenta le innovazioni "smart mining" all’African Mining Indaba 2024

Tesmec

(Teleborsa) - Il Gruppo, leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia la propria partecipazione all’African Mining Indaba, l’evento più rilevante del settore minerario, che si svolgerà dal 5 all'8 febbraio 2024 presso il Cape Town International Convention Centre (CTICC) di Città del Capo, in Sud Africa.Da oltre 30 anni, l’African Mining Indaba rappresenta l’appuntamento di riferimento per gli investimenti e l’innovazione nel settore, offrendo, quindi, un’opportunità unica per la comunità mineraria globale e i leader del settore di incontrarsi, confrontarsi e scoprire le ultime novità in materia di tecnologia e sostenibilità.Il Gruppo Tesmec rivestirà un ruolo di primo piano anche in occasione di questo evento, presentando la propria strategia all'avanguardia nel campo dello "smart mining", approccio incentrato su tecnologie innovative per l'automazione, l'elettrificazione e la digitalizzazione, attraverso soluzioni mirate ad aumentare la produttività, migliorare l'affidabilità, ridurre l'impatto ambientale e offrire significativi risparmi di costi per l'industria mineraria.Il Gruppo, che da sempre mantiene un dialogo costante con le istituzioni, anche in questa occasione ha previsto incontri con le rappresentanze locali delle istituzioni preposte alla