Chevron, utile 2023 scende a 21,4 miliardi di dollari

Chevron

(Teleborsa) -, colosso petrolifero statunitense, ha riportatodi 2,3 miliardi di dollari (1,22 dollari per azione) per il, rispetto ai 6,4 miliardi di dollari (3,33 dollari per azione) del quarto trimestre 2022. Nel trimestre sono stati inclusi 1,8 miliardi di dollari di oneri diupstream statunitensi e 1,9 miliardi di dollari di obblighi di smantellamento da parte di asset precedentemente venduti negli Stati Uniti nel Golfo del Messico. L'utile rettificato è stato di 6,5 miliardi di dollari (3,45 dollari per azione), rispetto agli utili rettificati di 7,9 miliardi di dollari (4,09 dollari per azione) nel quarto trimestre 2022.Nell'l'utile netto è stato di 21,4 miliardi di dollari (vs 35,5 miliardi di dollari nel 2022), mentre su base rettificata è stato di 24,7 miliardi di dollari (vs 36,5 miliardi di dollari), con i prezzi del petrolio e del gas che si sono ritirati dai picchi seguiti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia."Nel 2023, abbiamoe prodotto più petrolio e gas naturale di qualsiasi altro anno nella storia dell'azienda - ha affermato, presidente e amministratore delegato - La liquidità restituita agli azionisti è stata pari a oltre 26 miliardi di dollari per l'anno, il 18% in più rispetto al totale record dello scorso anno, e la produzione mondiale annuale netta equivalente di petrolio è aumentata a oltre 3,1 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, guidata da una crescita del 14% negli Stati Uniti".