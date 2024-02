Debito pubblico: 13,5% di titoli di Stato in mano alle famiglie

(Teleborsa) - Corsa delle famiglie a bot e btp. Più che raddoppiata nel corso degli ultimi due anni la quota di titoli di Stato in mano ai piccoli risparmiatori nel corso del 2023 ha subito una vistosa accelerazione: a dicembre 2021, con il debito che aveva toccato i 2.572 miliardi, il mercato retail aveva il 6,4% delle obbligazioni emesse dal Tesoro in circolazione, vale a dire 685 miliardi su 2.234 miliardi complessivi di titoli. A fine 2022, con il debito che aveva toccato i 2.757 miliardi, un primo scatto: la percentuale di titoli statali in mano alle famiglie era salita all'8,7% (199 miliardi su 2.280 miliardi di titoli). Ma è nei primi 10 mesi dello scorso anno che, tra Btp Italia e Btp Valore, la corsa le famiglie a comprare debito pubblico si è fatta più insistente: a ottobre (ultimo dato disponibile, quando il debito era arrivato a 2.867 miliardi), lecioèÈ quanto emerge da unaA favorire ilhanno contribuito da un latoe dall'altro laUn mix negativo che ha spinto i correntisti a spostare la liquidità e i risparmi su forme più profittevoli di investimento, comunque capaci di assicurare sicurezza e affidabilità. Lesi sono inserite in questo scenario e i titoli pubblici hanno riscontrato, perciò, il favore del mercato a cui erano destinati. Su bot e btp, in generale, è probabilmente stata dirottata anche una quota della(sui quali il tasso d'interesse pagato dagli istituti è in media inferiore all'1%). Nei primi 10 mesi dello scorso anno, dai conti correnti si è registrato un deflusso di 152 miliardi, da 1.452 miliardi a 1.300 miliardi. Tale diminuzione è da ascrivere a due fattori: il primo è l'utilizzo delle riserve, soprattutto da parte delle famiglie, ma anche da parte delle imprese, per far fronte da un lato all'aumento dei prezzi e dall'altro all'incremento dei tassi d'interesse sui prestiti, diventati troppo onerosi; il secondo fattore è lo spostamento di una parte della liquidità, su strumenti bancari che assicurano una remunerazione maggiore alla clientela oltre che sui titoli di Stato.Si tratta di unaè assai probabile, infatti, che conti correnti e depositi continuino a ricevere una remunerazione a un tasso inferiore al costo del denaro stabilito dalla Banca centrale europea, ragion per cui i titoli di Stato continueranno a svolgere una funzione di salvaguardia del potere d'acquisto: una risposta efficace alla morsa dell'inflazione.Questa la proposta del "L'aumento degli investimenti in titoli di stato da parte dei piccoli risparmiatori – ha spiegato ilai microfoni di Sportello Italia su Radio Rai Uno – è legato al fatto che i tassi sui conti correnti sotto l'1% e sui depositi tra il 2,5 e il 3% in media in Italia, sono tra i più bassi in Europa e spingono le famiglie a scelte diverse". Un fenomeno che, a suo dire, si verifica soprattutto nei periodi in cui "l'inflazione altissima erode i risparmi e il potere d'acquisto del denaro lasciato in banca", così il risparmio si dirootta sui Btp, che "rendono attorno al 4%, secondo le varie scadenze e offerte". Per riequilibrare la situazione Sileoni propone di introdurre anche in Italia i, come avviene in Francia e Spagna, destinando parte della liquidità raccolta alle imprese. "Dobbiamo cominciare a ragionare anche in Italia – afferma Sileoni – su forme d'investimento diverse, come in Francia e Spagna, dove le banche offrono tassi sui depositi vincolati all'inflazione e una parte di questa liquidità viene investita in attività produttive, cioè i prestiti alle imprese destinati a fare investimenti".