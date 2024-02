Fondo Italiano d'Investimento, primo closing del fondo FIPEC a 82 milioni di euro

(Teleborsa) - Fondo Italiano d'Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha completato con successo ildel Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti -. Il kick-off del progetto determina l'avvio di una strategia volta a istituzionalizzare e rafforzare l'operatività del mercato dei co-investimenti nel territorio nazionale, si legge in una nota.FIPEC è uno strumento dedicato a sostenere la crescita delle Piccole e Medie Imprese italiane indi private equity nazionali e internazionali. Viene spiegato che le caratteristiche del fondo consentono di ampliare ulteriormente il raggio d'azione di Fondo Italiano, andando a colmare una fascia di mercato attualmente non presidiata dagli operatori di Private Equity ma dalle ampie potenzialità.FIPEC opera con il sostegno del, che agisce anche in qualità di sponsor, e di altri investitori istituzionali e family office. Classificato come strumento art.8, il fondo si concentrerà su investimenti in aziende attive in più settori strategici per l'economia del paese che, nel rispetto dei criteri ESG, presentino prospettive di sviluppo in Italia e all'estero e siano caratterizzate da un significativo potenziale di creazione di valore."Il Fondo FIPEC rappresenta unoper il mercato italiano del private equity, che ha fin da subito accolto con grande interesse questa iniziativa e le sue potenzialità - ha commentato, Senior Partner di Fondo Italiano d'Investimento SGR e co-responsabile del Fondo FIPEC - Ancora di più nell'attuale contesto di mercato, contraddistinto da una generalizzata difficoltà a completare le attività di fundraising, le caratteristiche di FIPEC vanno incontro alle esigenze delle aziende e degli operatori di private equity".