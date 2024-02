Moncler, BofA: margine vicino al 30% nel 2023

Bank of America

Moncler

(Teleborsa) -stima che neldel gruppo, quotato su Euronext Milan, siano cresciuti del +10% su cFX a 1,1 miliardi di euro, 2 punti percentuali in meno rispetto alle aspettative di consenso del +12%. Per il marchio Moncler, prevede ricavi del 4trim23 pari a +10% cFX a 1 miliardo di euro, 2 punti percentuali in meno rispetto al consensus pari a +12%. Moncler pubblicherà i conti il 28 febbraio.Per quanto riguarda la redditività, gli analisti si aspettano che ildel gruppo nelsi sia assestato al 36,4%, in linea con il consenso e 110 punti base in più rispetto al secondo semestre 2022. Ciò sarebbe determinato da un margine lordo superiore di 40 punti base al 79,2% nel 2H23, sostenuto dagli aumenti dei prezzi e dallo shift sul retail, insieme a una minore spesa di marketing come percentuale delle vendite rispetto allo scorso anno, quando è stato lanciato il 70° anniversario del marchio, in parte compensato da maggiori spese di vendita dovute a più alti costi legati ai negozi gestiti direttamente.Per l', Bank of America si aspetta undel 29,7%, appena 10 punti base al di sotto dell'anno fiscale 2022.