PLC, proseguono trattative con Hitachi Zosen Inova per cessione Schmack

PLC

(Teleborsa) -rende noto che sono ancora in corso le trattative con Hitachi Zosen Inova AG (HZI) volte alla definizione della documentazione necessaria per la compravendita dell’intera quota – pari al 51% dell’intero capitale sociale – detenuta in Schmack Biogas, nonostante il periodo di esclusiva sia scaduto lo scorso 31 gennaio 2024.Il perfezionamento dell’Operazione, subordinatamente al realizzarsi di tutte le condizioni, rimane stimato entro il primo trimestre 2024, fa sapere la società in una nota.