Spazio, Urso: il disegno di legge sulle politiche spaziali arriverà in Cdm a marzo

(Teleborsa) - Ile il sostegno all’industria del settore arriverà ina marzo. A dettare la tabella di marcia è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, in un’informativa sui collegati alla legge di bilancio, durante il Cdm di mercoledì 31 gennaio. Il– ormai in fase di istruttoria avanzata – prende le mosse dallo studio della rapida evoluzione globale del comparto, caratterizzato dal crescente ruolo di operatori privati impegnati in attività commerciali.L’obiettivo, ha sottolineato Urso è “creare un insieme disistematico ed esaustivo”, nella cornice deglisottoscritti e ratificati dall’Italia, che regolamenti “lecondotte da operatori privati, di qualsiasi nazionalità, a partire dal territorio italiano” oppure “condotte da operatori privati di nazionalità italiana a partire da territori non nazionali”.“Il lavoro è a un buon punto e tiene conto anche delle indicazioni che sono pervenute in uno specifico Tavolo di lavoro che ha coinvolto, tra gli altri, l’e esperti del settore, per cui, nel breve periodo, saranno direttamente coinvolte i Ministeri competenti per ogni utile confronto”, ha spiegato il ministro Urso. “Una delle questioni fondamentali che verrà affrontata”, ha aggiunto, “è quella relativa alla regolamentazione deldelle attività spaziali condotte dagli operatori privati, prevedendo requisiti di capacità tecnica e professionale ed unadel rischio connesso all’attività autorizzata, e che si affiancherà ad un sistema di vigilanza continua delle attività spaziali ‘nazionali’”.“Un secondo tema su cui ricadrà la”, ha proseguito, “è quello dellaper danni causati nell’ambito di un’attività spaziale autorizzata, anche in considerazione dei potenziali rischi ad essa connessi, con particolare attenzione alla responsabilità dell’operatore autorizzato allo svolgimento di una attività spaziale e agli eventuali sistemi dia copertura dell’importo risarcibile”.“Ulteriori aspetti attualmente in fase di approfondimento”, ha concluso Urso, “riguardano le misure da mettere in atto per consentire uno sviluppo del comparto industriale, delle attività die dell”.