TIM svetta con l'offerta del MEF per Sparkle. Attesa per i conti

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,27%.A fare da assist alle azioni della compagnia telefonica è ancora l'offerta del MEF per il 100% di Sparkle che il CdA valuterà nella riunione in agenda il prossimo 7 febbraio. C'è anche attesa per iche saranno pubblicati il prossimo 14 febbraio. La call è prevista per il 15 febbraio.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 0,2796 Euro con prima area di resistenza vista a 0,2928. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,272.