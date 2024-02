Wall Street contrastata dopo job report, rally di Meta e Amazon

Amazon

Meta

Apple

Chevron

ExxonMobil

Cigna

Bristol Myers Squibb

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo che unha smorzato le speranze che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi di interesse in primavera. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics , le buste paga non agricole sono aumentate di 353.000 unità a gennaio, rispetto alle 187 mila attese dagli analisti, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, contro previsioni di un aumento al 3,8%."Riteniamo che la crescita dei salari dei lavoratori così forte possa portare nel breve a nuove pressioni inflazionistiche aumentando le possibilità che la Federal Reserve possa scegliere di promuovere il primo taglio dei tassi solamente da maggio in poi (sempre se i dati macroeconomici lo consentiranno) - commenta Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia - I".Il mercato azionario è comunque sostenuto dagli, grazie acome(ha registrato un aumento dei ricavi del quarto trimestre grazie anche alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa nelle attività di cloud ed e-commerce) e(ha annunciato il primo dividendo e un aumento delle entrate e dei profitti grazie alle robuste vendite pubblicitarie nel periodo natalizio). Meno brillanti i risultati di, con le vendite cinesi in calo, nonostante un aumento delle vendite totali.La stagione delle trimestrali continua anche per altri settori. Prima della campanella sono arrivati risultati soddisfacenti dal, conche ha chiuso il 2023 con un utile pari a 21,4 miliardi di dollari edche ha registrato un utile di 36 miliardi di dollari.Tra gliha migliorato le prospettive di profitto per il 2024, mentreha segnalato un utile 2023 in crescita a 8 miliardi di dollari.Guardando ai, illima lo 0,45%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.912 punti. Guadagni frazionali per il(+0,57%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,45%).