La Ripartenza: Nicola Porro guida il dibattito sull'economia italiana a Milano

Non sono mancate le sorprese ed i colpi di scena, primo fra tutti l’annuncio in anteprima delle dimissioni di Sgarbi dal suo ruolo di sottosegretario alla cultura, che ha messo relativamente in ombra la pregevole “lectio magistralis” su Michelangelo che ha portato sul

palco dell'evento.





La giornata si è sviluppata attraverso diverse tavole rotonde, tra cui "Imprese sostenibili ma vive" e "Economia e Giustizia", focalizzate sui profili penale, civilistico, fiscale e di privacy. I partecipanti hanno affrontato temi cruciali come l'utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale nella lotta all'evasione fiscale.





L’evento è proseguito in compagnia di alcuni dei migliori manager italiani, come Marco Tronchetti Provera di Pirelli , che ha sottolineato il grande potenziale della sinergia tra giovani appassionati ed esperti competenti, e Renato Mazzoncini di A2A , che ha evidenziato il tema del ciclo dei rifiuti come risorsa sia per il riciclo che per la produzione di energia. Ernesto Furstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis , ha invece sottolineato l'importanza delle banche nel sostenere la crescita economica e l’importanza di valorizzare il fattore umano nell’impresa. Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum , ha infine sottolineato come il ruolo del consulente finanziario debba essere concepito come un “medico del risparmio”.

Le opinioni su temi fiscali sono state discusse da Ginevra Cerrina Feroni del Garante per la protezione dei dati personali e da Guglielmo Maisto, che ha evidenziato l'importanza di sanzioni tributarie allineate agli standard europei. Stefania Radoccia di EY ha evidenziato l'importanza di riforme organiche del lavoro per affrontare il mismatch di competenze.



Tutti gli interventi sono stati collegati dallo stesso fil rouge che ha attraversato i temi cruciali nel delineare prospettive e soluzioni per la ripartenza dell'economia italiana, dalla giustizia all'impresa, dall'uso dell'AI e delle nuove tecnologie.

