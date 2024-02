Auto, Stellantis e Renault sempre più vicine

Stellantis

Renault

(Teleborsa) -che regga la competizione e porti avanti gli investimenti necessari a competere in un mercato elettrificato. E' l'ipotesi che sta circolando nelle ultime ore e che vede(unione fra Fiat e Peugeot)Rumors ipotizzano una, ma la prima ipotesi sembra più credibile.Le motivazioni che stanno alla base di questa ipotesi hanno a che vedere cone con. La necessità di tenere il passo con le emergenti case asiatiche e soprattutto di, favorendo un più rapido ritorno sugli investimenti, avrebbe consigliato alle case d'auto coinvolte diper mantenere le rispettive quote di mercato nel nuovo scenario che si apre nel settore automotive.Un paio di giorni fa il numero uno di Stellantis,, in una intervista a Bloomberg aveva parlato dellaautomotive e della possibilità diche potessero coinvolgere la stessa Stellantis. "L’ampiezza dell’offensiva cinese, la competitività che possono dimostrare e l’arrivo massiccio delle loro migliori case automobilistiche rappresentano un cambiamento significativo", aveva sottolineato Tavares, rimarcando che di fronte a questa competizione è necessarioe "questo significa che dobbiamo essere in forma e pronti. Se queste opportunità dovessero concretizzarsi,. Quelli che non hanno fatto i compiti per ridurre i costi sono quelli che si metteranno nei guai".Laintanto è in cerca di alternative, dopo il recente, l'unità dedicata alle auto elettriche di cui aveva annunciato solo tre mesi prima il progetto di quotazione., aveva detto il Ceo di Renault Luca de Meo, ribadendo che tutti gli obiettivi annunciati per Ampere sono confermati, compreso il pareggio al 2025, ma le attuali condizioni di mercato hanno sconsigliato la quotazione in questo momento.Ecco perchécontro il comune nemico cinese, che scommettono sulla possibilità di una alleanza sul modello Airbus. Una ipotesi che fa bene più alla Renault (+3,11% a Parigi) che a Stellantis (-0,31%).