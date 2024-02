Caterpillar, l'utile netto sale a 10,3 miliardi di dollari nel 2023

Caterpillar

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di attrezzature per il settore edile e minerario, ha registratoper ilpari a 17,1 miliardi di dollari, in aumento del 3% rispetto ai 16,6 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2022. L'è stato di 2,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile per azione rettificato è stato di 5,23 dollari, rispetto all'utile per azione rettificato del quarto trimestre 2022 di 3,86 dollari.Ledell'sono state di 67,1 miliardi di dollari, in aumento del 13% rispetto al 2022. L'aumento riflette una realizzazione favorevole dei prezzi e un volume di vendite più elevato, guidato da maggiori vendite di apparecchiature agli utenti finali, parzialmente controbilanciato dall'impatto dei cambiamenti nelle scorte dei concessionari. L'è stato di 10,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 6,7 miliardi di dollari del 2022. L'utile per azione rettificato nel 2023 è stato di 21,21 dollari, rispetto all'utile per azione rettificato di 13,84 dollari nel 2022."Sono molto orgoglioso delle ottime prestazioni del nostro team globale che ha realizzato, tra cui vendite record per l'intero anno, un utile rettificato record per azione e un flusso di cassa libero ME&T record - ha affermato il- Rimaniamo impegnati a servire i nostri clienti, attuando la nostra strategia e investendo per una crescita redditizia a lungo termine".