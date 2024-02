Cellularline, buyback per oltre 100 mila euro

Cellularline

Cellularline

(Teleborsa) -ha comunicato, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di averdal 29 gennaio al 2 febbraio 2024, complessive, al prezzo medio ponderato di 2,51883 euro per uncomplessivo diAl 5 febbraio, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 590.204 azioni proprie, pari al 2,69892% del capitale sociale avente diritto di voto.A Milano, oggi, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,78%.