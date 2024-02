Eventi e scadenze: settimana del 5 febbraio 2024

Domenica 04/02/2024

Lunedì 05/02/2024

Caterpillar

Estee Lauder

Jonix

McDonald's

Nusco

Risanamento

Tyson Foods

Unicredit

Martedì 06/02/2024

Anima Holding

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Eli Lilly

Fineco

Ford Motor

Hertz Global Holdings

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

Medica

Next Re

Nintendo Co., Ltd

Racing Force

The Italian Sea Group

Fineco

Intesa Sanpaolo

Mercoledì 07/02/2024

Alibaba

BPER

BPER

Casta Diva Group

Intred

Kruso Kapital

Mattel

Netgear

Paypal

The Italian Sea Group

Walt Disney

Yum! Brands

Banca MPS

Giovedì 08/02/2024

Arcelormittal

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banca Profilo

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

BFF Bank

Cementir

Credem

Expedia

Harley-Davidson

Illimity Bank

Mediobanca

Motorola Solutions

Pattern

Philip Morris International

Piquadro

Ralph Lauren

S&P Global

Sanlorenzo

Star7

T.RowePrice

Valtecne

Sanlorenzo

Venerdì 09/02/2024

Banca Sistema

Banca Sistema

Buzzi Unicem

Illimity Bank

Iveco

Iveco

PepsiCo

Trendevice

Mediobanca

Credem

(Teleborsa) -- Allianz MiCo di Milano - Evento annuale di riferimento del comparto turistico, dedicato sia ai viaggiatori che agli operatori di settore. Alla 44a edizione della Borsa internazionale del turismo ci saranno oltre 1.000 espositori italiani e stranieri che incontreranno buyer provenienti da varie parti del mondo. Tra i presenti, il Ministro Santanchè- Roma - Il Vicepresidente del Consiglio Tajani lancerà una nuova piattaforma economica dei Rome MED Dialogues dedicata alle imprese. La sessione “The role of Italian Growth Diplomacy in the Mediterranean” consentirà a aziende italiane e associazioni di categoria di partecipare attivamente accanto ai principali esperti e ricercatori del Mediterraneo- Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione- Tokyo - Ufficio Primo Ministro, Palazzo Kantei - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro del Giappone Fumio Kishida- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riva del Garda - Manifestazione internazionale di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage - e le aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Villa Madama, Roma - La riunione ministeriale sui Balcani occidentali alla quale parteciperanno i Ministri degli Esteri dei Paesi membri del gruppo “Amici dei Balcani Occidentali” e dei Ministri degli Esteri dei Balcani Occidentali, ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’UE sulla regione, promuovendo un’accelerazione del processo di integrazione10:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre 202311:00 -- Roma, Palazzo Spada - Presentazione della Relazione sull'attività amministrativa della giustizia amministrativa alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella12:30 -- Motorizzazione di Cremona - Consegna della prima Targa Storica alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La targa sarà apposta dal proprietario su una Vespa 18015:00 -- Roma, Agenzia delle Entrate - "Risultati raggiunti nel 2023 e prospettive future dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione". Intervengono il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurizio Leo e il Direttore dell‘Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini16:00 -- Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, terrà una conferenza stampa in occasione della Riunione Ministeriale sui Balcani occidentali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q23 e FY23 (pubblicazione risultati e conference call)- Pubblica l'outlook sull'energia- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema11:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del presidente del CNEL, Renato Brunetta15:00 -- La presentazione in anteprima della collezione numismatica 2024 si svolgerà al ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno il ministro Giorgetti, il presidente e l'AD dell'Istituto poligrafico e Zecca di Stato- Comunicazione BOT Comunicazione BOT- CDA: Approvazione risultati preliminari esercizio 2023- CDA: Approvazione dei risultati di bilancio 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione risultati relativi all’esercizio 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2023 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 202315:45 -- Appuntamento: Conferenza stampa online per la presentazione dei risultati finanziari 2023 presieduta da Alessandro Foti, AD e DG FinecoBank17:30 -- Appuntamento: Conferenza stampa di presentazione dei Risultati di Bilancio al 31 dicembre 2023 con il Consigliere Delegato Carlo Messina- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia14:00 -- Alla conferenza stampa interverranno Andrea Orcel (UniCredit Group CEO e Head of Italy UniCredit), Remo Taricani (Deputy Head of Italy UniCredit) e Annalisa Areni (Head of Client Strategies UniCredit Italy)14:30 -- Sede di Via Tortona, Milano - Durante l'evento dello Studio Tributario e Societario Deloitte, verranno analizzati gli argomenti di maggior attualità fiscale15:00 -- L'Aquila - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene alla cerimonia di Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Abruzzo17:30 -- Montesilvano - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'inaugurazione dei World Skate Games- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei risultati preliminari del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day – aggiornamento della strategia e prospettive economico-finanziarie- Risultati di periodo- Risultati di periodo09:00 -- Appuntamento: Presentazione dei Risultati Consolidati 2023 con il CEO, Luigi Lovaglio,- Washington D.C - Paolo Gentiloni partecipa alla discussione a porte chiuse al Brookings Institution; incontra Jerome Powell, presidente della Federal Reserve; incontra Janet Yellen, segretaria del Tesoro; incontra Patrick Gaspard, Presidente e CEO del Center for American Progress- Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Bollettino economico10:30 -- A Montecitorio si svolge l'informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria14:30 -- Campus Durando, Milano - Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2023 vuole analizzare il mercato dei contenuti digitali, come musica, podcast, audiolibri, video, informazione ed eBook. L'obiettivo è capire quanto vale, come cambia e quali sono le tendenze di questo settore, dalla creazione alla fruizione14:30 -- Auditorium CNA Nazionale, Roma - Presentazione del V rapporto dell'Osservatorio Burocrazia CNA dal titolo "Alla ricerca dei mestieri smarriti nel dedalo dei rapporti Stato-Regioni". Interverranno,m tra gli altri, il Ministro Zangrillo e i presidenti della CNA e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2023- CDA: Approvazione risultati preliminari 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione risultati economici individuali e consolidati al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari 2023- CDA: Relazione semestrale al 31 dicembre 2023- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio14:30 -- Appuntamento: Conference call con il management di Sanlorenzo per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati preliminari 2023 e i principali aggiornamenti della Società- Il Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, al quale partecipa il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, si svolge presso i Magazzini del Cotone di Genova con il supporto di BPER Banca. Prendono parte all'evento i principali esponenti del sistema bancario, della finanza nazionale e delle Istituzioni11:00 -- Roma, Quirinale - Il Presidente Mattarella presenzierà la Celebrazione del "Giorno del Ricordo"- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Chiusura anticipata dell Borsa di Hong Kong- Borsa di Seoul chiusa per festività- Asta BOT- Appuntamento: Conference call, risultati al 31 dicembre 2023- CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Risultati del IV trimestre e risultati preliminari dell’esercizio 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio10:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari con il CEO Alberto Nagel11:30 -- Appuntamento: Videoconferenza di presentazione dei risultati preliminari 2023 del Gruppo Credem con il DG Angelo Campani