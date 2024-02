GPI avvia trattativa in esclusiva con Zucchetti per controllata Argentea

GPI

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, tenuto conto delle offerte vincolanti pervenute in merito alla valorizzazione della, ha deliberato diper la cessione della propria partecipata.L'offerta ricevuta da Zucchetti "testimonia come, pur operando in distinti settori, possano trovare convergenze che consentono a entrambe un'importante occasione di crescita e sviluppo", si legge in una nota della società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità.Le due società sono al lavoro per giungere al perfezionamento dell'operazione auspicabilmenteLeche deriveranno dalla valorizzazione di Argentea consentiranno a GPI di consolidare la strategia, che prevede la crescente focalizzazione sullo sviluppo di software per la trasformazione digitale e la sostenibilità dei sistemi sanitari, in Italia e all'estero, con il contemporaneo rafforzamento patrimoniale e finanziario a beneficio degli azionisti.