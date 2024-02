IEG, Beer&Food Attraction e International Horeca Meeting di Italgrob alla fiera di Rimini

Italian Exhibiton Group

(Teleborsa) - I distributoridelsi riuniscono alla, in occasione di, per la 13ª edizione dell’Internationalorganizzata da, con il coinvolgimento delle principali associazioni - Assobirra, Mineracqua, Assobibe e istituti di ricerca – Circana, Censis, ISTAT, Tradelab e Formind. L’appuntamento principale è il Congresso dell’Horeca, fissato perin Sala Neri, che si aprirà con la presentazione di Antonio Portaccio Presidente Italgrob, il saluto dell’A.D. diCorrado Peraboni; la partecipazione del Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat e Adriano Bordignon Presidente Forum delle Associazioni Familiari.Nel corso delverranno fornite le anticipazioni sul nuovo rapporto redatto da Censis in collaborazione con la Federazione Italgrob, insieme a Francesco Maietta, Responsabile dell'area Politiche sociali. Ilvedrà la partecipazione delle associazioni di categoria fra i produttori Beverage con Enrico Zoppas, Presidente Mineracqua; Alfredo Pratolongo, Presidente Assobirra; Giangiacomo Pierini Presidente Assobibe. All’International Horeca Meeting 2024 spicca il trend legato al fenomeno dei Low alcohol e non-alcoholic drink, sempre più in voga tra i Millennials e la Generazione Z.Il tema verrà affrontato nel dibattito “” a cura di ADHOR, Carlsberg Italia e Cantine Riunite & CIV. Sarà centrale anche il tema della Sostenibilità portato sul palco dell’Horeca Arena da Fourgreen, UBRI e Ferrarelle Società Benefit con il talk “”. I grandi manager dell’industria dell’acqua minerale si concentreranno sui mutamenti delle modalità di consumo dell’acqua in un dibattito dal titolo “”, a cura di Formind.Esplorare le prospettive dell’per il mondo Horeca è invece l’obiettivo del convegno “”, tenuto da Emanuele Frontoni, co-director del VRAI-Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab e Febo Londini, Presidente di AFDB. Il cambiamento in atto di stili e abitudini del consumatore sarà oggetto del talk di Tradelab: Come cambiano i luoghi e i modelli di consumo; mentre non mancherà un’overview sul 2024, che Marco Colombo, Global Central Operation SVP di Circana affronterà in “Horeca 2024: prospettive e fattori critici di successo per la Distribuzione Beverage”.