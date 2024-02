IEG continua a correre in Borsa. Focus su due nuove acquisizioni

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -di(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, che ha guadagnato oltre il 55% da inizio anno, con una decisa accelerazione dopo la presentazione delDopo iarrivati settimana scorsa - tra gli altri da(Buy e target price a 5,5 euro ),(Outperform e TP a 6,5 euro ) e TP ICAP Midcap (Buy e TP a 5,50 euro ) sono oggi le parole dell'a scaldare gli investitori.A livello strategico, tra gli obiettivi prioritari di Italian Exhibition Group figura l'ampliamento del numero di manifestazioni di proprietà. "I nostri quattro pilastri, l'oro e la gioielleria con Vicenzaoro, l'economia circolare con Ecomondo, il turismo e la ricettività con Ttg Travel Experience, il settore dolciario con Sigep, entro la fine del piano diventeranno sei - ha detto Peraboni a L'Economia de Il Corriere della Sera - La prima novità è il progetto Key, la manifestazione nata in seno ad Ecomondo e ora autonoma, che ha debuttato nel 2023 quale presidio nei settori delle rinnovabili, dello stoccaggio e distribuzione delle energie. Per ilstiamo invece"."Gli investimenti saranno sostenuti interamente dal gruppo senza bisogno di alcuna iniezione di capitali - ha detto invece l'AD ad Affari & Finanza de La Repubblica - Il 30% arriverà da prestiti bancari e il restante 70% dalla generazione di cassa. Nelle previsioni sono giàche non abbiamo ancora annunciato e". Si tratta di acquisizioni di eventi e non di società fieristiche, operazioni a cui IEG è comunque aperta ma che reputa poco probabili."In Italia il 90% delle società fieristiche sono di proprietà di enti pubblici o di associazioni e questo rende il mercato ingessato - ha spiegato Peraboni - Noi siamo, abbiamo anche provato a unire le forze a livello regionale ma attualmente non ci sono le condizioni. Questo rappresenta oggettivamente un ostacolo in un momento in cui l'attività di M&A all'estero è molto vivace".Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,973 e successiva a 5,293. Supporto a 4,653.