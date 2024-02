In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con debolezza dopo i commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha ribadito si dovrà probabilmente aspettare, oltre marzo, prima che la banca centrale statunitense tagli i tassi di interesse, sottolineando "il pericolo di agire troppo presto".Si allontana dunque l'ipotesi di un primo allentamento della politica monetaria, nel breve termine, sulla scia anche del dato sull'occupazione statunitense di gennaio. Il mercato del lavoro è stato nettamente più robusto di quanto atteso, nel primo mese del 2024, il che implica che le pressioni salariali possano essere più persistenti nel tempo di quanto precedentemente stimato.A pesare sul sentiment, contribuisce anche il PMI manifatturiero cinese sceso leggermente a gennaio, risultando anche inferiore alle attese degli analisti. Sullo sfondo restano protagoniste le trimestrali.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 38.376 punti; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.945 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,19%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,09%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,39%),(-1,51%) e(-1,35%).del Dow Jones,(+2,12%),(+1,77%),(+1,17%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,26%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,67%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Al top tra i, si posizionano(+9,52%),(+6,71%),(+4,51%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,59%.