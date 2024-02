Meloni a Tokyo, rafforziamo collaborazione Italia-Giappone

(Teleborsa) - Rafforzare la collaborazione Italia-Giappone: è questo l'obiettivo dell'incontro in programma oggi, lunedì 5 febbraio,La collaborazione fra Italia e GiapponePenso in particolare al lancio di un meccanismo strutturato di consultazione politica e di sicurezza, al rafforzamento dei partenariati industriali soprattutto nei settori ad alta tecnologia e all'attuazione di progetti congiunti di ricerca scientifica", spiega Meloni in un'intervista al quotidiano Yomiuri Shimbun sottolineando che il bilaterale servirà a "portare avanti un approfondito scambio di opinioni con il primo ministro Kishida, avendo l'Italia appena assunto la presidenza del G7, in continuità con l'imponente lavoro svolto dal Giappone nel 2023".Rispondendo a una domanda sull'addio alla Via della Seta ribadisce chestato firmato da un governo precedente, in un contesto internazionale diverso, e non ha creato i benefici sperati".La decisione di non prorogare l'accordo, chiarisce, è accompagnata da quella di "reindirizzare la collaborazione con Pechino verso strumenti più specifici e idonei a raggiungere migliori risultati economici per entrambi, perseguendo le nostre priorità e favorendo uno sviluppo costruttivo dei rapporti tra Italia e Cina. Ciò senza l'ampia condivisione strategica