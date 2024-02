Piazza Affari in rialzo grazie alle banche, rally di UniCredit

UniCredit

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

Intesa Sanpaolo

BPER

Banca MPS

Stellantis

Tenaris

Inwit

Telecom Italia

Credem

Seco

Intercos

Salcef Group

Danieli

Ariston Holding

Fincantieri

Digital Value

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. A spingere Piazza Affari sono le, dopo risultati trimestrali sopra le attese, la previsione di un utile netto 2024 sostanzialmente in linea con il 2023 e l'annuncio che da quest'anno introdurrà una politica di distribuzione ordinaria con un payout di almeno il 90% dell'utile netto.Sul fronte macroeconomico: ilnella zona euro è migliorato per il quarto mese consecutivo a febbraio, secondo l'indice Sentix; l'ha mostrato timidi segnali di ripresa all'inizio dell'anno, secondo l'indagine PMI; il surplus della bilancia commerciale tedesca è aumentato a dicembre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.022,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,51% e continua a trattare a 71,91 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +159 punti base, mentre ilsi attesta al 3,83%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,17%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,86%, a 30.981 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 33.116 punti. Sulla parità il(-0,11%); con analoga direzione, senza direzione il(-0,19%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 9,99%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,66%. Buona performance per, che cresce del 2,45%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,08%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,46%. Tentenna, che cede l'1,26%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,16%.di Milano,(+2,16%),(+1,39%),(+1,03%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,92%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.