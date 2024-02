UniCredit, Orcel: banca trasformata, 2024 sarà anno di normalizzazione

UniCredit

(Teleborsa) - ", rappresentando l'. Abbiamo aumentato l'utile a 8,6 miliardi di euro, continuando a investire nel futuro e assorbendo costi d'integrazione, raggiungendo un RoTE del 16,6%. Il quarto trimestre è stato molto migliore delle attese, consentendoci di raggiungere 12 miliardi di euro di generazione organica del capitale nell'intero anno". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 , migliorando ulteriormente la qualità dei risultati - con una crescita double digit per utile per azione e dividendo per azione - combinandola con significative distribuzioni annuali", ha spiegato.Orcel ha spiegato che la banca ha "registrato una forte crescita annuale del NII (+31% FY/FY), mentre è stato piatto su base trimestrale, supportato da un contesto di tassi favorevole con Euribor in rialzo di 18 pb nel trimestre, una gestione rigorosa del pass-through (4Q23 al 28%; FY23 al 25% in media) e un'attenzione incessante alla produzione di qualità". L'AD ha spiegato che il focus è su "piuttosto che in termini di volumi di prestiti".Il banchiere ha sottolineato il "da 428 miliardi di euro, con conseguente tasso di default relativamente basso" e che l'ultimo trimestre ha confermato un Costo del Rischio (CoR) "strutturalmente basso e meno volatile".Lesi sono dimostrate "" e "beneficiano di fonti diversificate, con un rapporto commissioni/ricavi top tier pari al 32,3%". In questa area l'AD vede comunque grandi prospettive di crescita e ha sottolineato che saranno sbloccate nella prossima parte del piano, raggiungendo il run rate e l'internalizzazione.Orcel ha evidenziato che "", con il CET1 è aumentato negli ultimi tre anni con oltre 27 miliardi di generazione organica di capitale a sostegno di 17,6 miliardi di distribuzione."Il. L'NII è visto in ribasso, dovendo affrontare difficoltà in quanto aumenta il pass-through, è atteso un minore contributo dalla Russia (circa -0,3 miliardi) e, in misura minore, minori volumi. Il CoR è visto da stabile a leggermente in rialzo, ma comunque inferiore a 20 pb, sostenuto da una forte qualità degli attivi e dal potenziale di rilascio o implementazione di overlay". Per quest'anno UniCredit si aspetta un utile netto sostanzialmente in linea con il 2023, ricavi netti pari a circa 22,5 miliardi di euro e un RoTE di circa il 16,5%.Con riguardo al piano UniCredit Unlocked, "la fase 1 è stata completata con un anno di anticipo, superando tutti i KPI, e ottenendo una, mentre la fase 2 è iniziata e affonda le sue radici nella stessa filosofia. Abbiamo una chiara direzione di viaggio per il 2024".