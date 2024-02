UniCredit, Orcel: decisione su excess capital dopo l'assemblea

UniCredit

(Teleborsa) - "La nostra direzione è molto chiara e l'unico punto interrogativo, che come ho già detto chiarificherò, è. Secondo me va usato, e sarà quindi usato per complementare la distribuzione su base straordinaria, quindi in aggiunta ai numeri annunciati, su un certo periodo di tempo, oppure per acquisizioni se ci saranno le condizioni e il prezzo giusto". Lo ha affermato, amministratore delegato di, rispondendo alle domande degli analisti durante la call che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 "Faremo un'acquisizione se saremo in grado dimostrare al mercato che questa rispetta le nostre metriche di creazione di valore - ha aggiunto - Fino ad ora non siamo stati in grado di trovare qualcuno, ma".Orcel ha sottolineato che "c'èdati i risultati che generiamo internamente".