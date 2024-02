UniCredit strappa in Borsa dopo i conti record del 2023

UniCredit

Unicredit

(Teleborsa) -il titolo, che non è riuscito a fare prezzo per i primi 4 minuti, dopo aver diffuso risultati 2023 superiori alle attese e aver fornito indicazioni confortanti per gli azionisti sia in quanto a guidance 2024 che per quanto riguarda la distribuzione.In particolare, la banca guidata da Andrea Orcel stima un, dopo un quarto trimestre ben sopra le attese degli analisti. Inoltre, a partire da quest'anno introdurrà una politica di distribuzione ordinaria con un, con un acconto sul dividendo e riacquisto di azioni proprie per una totale di circa 10 miliardi nell’anno solare 2024.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,06 e successiva a 29,83. Supporto a 28,28.