Vodafone Italia: ricavi da servizi 3° trimestre in calo, molte bene Vodafone Business

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2023/2024 conrispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, a causa della perdurantedeterminata da un mercato fortemente competitivo. Questo fattore è stato parzialmente compensato dalla re diprosegue la forte crescita con unrispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, guidata dalla buona domanda di connettività fissa e di servizi digitali.continua a crescere e conta oggiI servizidi Vodafone Italia sono disponibili per. I serviziraggiungono oradi famiglie e imprese, a completamento dei prodotti FWA 4G che raggiungono ulteriori 1,3 milioni di famiglie.A novembre 2023 Vodafone si è aggiudicata i bandi per per i servizi di telefonia mobile e le reti locali per la pubblica amministrazione (rispettivamente TM9 e LAN8). A ottobre 2023 è stata raggiunta l'intesa per la proroga dell'accordo wholesale con PostePay fino al 2028 eVodafone Business ha annunciato un accordo con Snam per la realizzazione di un rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network), integrata nella rete Vodafone e quindi disponibile su tutto il territorio nazionale coperto.