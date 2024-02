Yandex cede le attività russe per oltre 4,8 miliardi di euro

Yandex

(Teleborsa) -, società russa quotata al Nasdaq che fornisce vari servizi internet, ha stipulato unper lae in alcuni mercati internazionali. Il corrispettivo totale per la vendita sarà di 475 miliardi di rubli (circa 4,84 miliardi di euro), soggetto ad aggiustamenti e pagabile in una combinazione di contanti e azioni di Classe A (almeno il 50% del corrispettivo sarà in contanti)."Da febbraio 2022, il gruppo Yandex e il nostro team hanno affrontato sfide eccezionali. Riteniamo di averper i nostri azionisti, i nostri team e i nostri utenti in queste circostanze straordinarie - ha affermato il- L'operazione proposta consentirà agli azionisti di recuperare un certo valore per le attività che stiamo cedendo, sbloccando al contempo un nuovo potenziale di crescita per le attività internazionali che manterremo e consentendo alle attività cedute di operare sotto una nuova proprietà".Il valore del corrispettivo riflette unorispetto al "valore equo", attualmente imposto come condizione per l'approvazione della Commissione governativa per la vendita di asset russi da parte di società madri che sono incorporate in paesi considerati "ostili" dal governo russo, compresi i Paesi Bassi in cui ha sede Yandex, spesso definita "la Google russa".Ladi mercato di Yandex (comprese le attività da cedere e le attività internazionali da mantenere) è stata di circa 10,2 miliardi di dollari (918 miliardi di rubli) sulla base del prezzo medio sulla Borsa di Mosca nel periodo di tre mesi terminato il 31 gennaio 2024. Lerappresentavano oltre il 95% dei ricavi consolidati nei primi nove mesi del 2023 e circa il 95% delle attività e dei dipendenti del gruppo.Il corrispettivo sarà pagato in una combinazione di un equivalente in contanti di almeno 230 miliardi di rubli; e il trasferimento di un massimo di circa 176 milioni di Azioni di Classe A. Yandex intende trattenere una parte del corrispettivo netto in contanti per finanziare lo sviluppo delle attività internazionali mantenute e, in definitiva,, che attualmente si aspetta avverrà attraverso un'offerta di riacquisto di azioni.