Australia, banca centrale conferma tassi ma non esclude nuovi rialzi

(Teleborsa) - Laha lasciato i principali tassi di riferimento invariati al 4,35% per la seconda volta, dopo la prima pausa decisa lo scorso dicembre.Laa partire dal maggio del 2022 ha lanciato tredici strette monetarie per contrastare il balzo dell’inflazione.Nella nota che accompagna la decisione sulla politica monetaria, la RBA ha sottolineato tuttavia che, sebbene i recenti dati macro mostrino che l’inflazione sta rallentando il passo, il trend della crescita dei prezzi in Australia rimane elevato e potrebbe essere necessario del tempo prima che l’inflazione torni al range prefissato in modo sostenibile.La banca centrale, dunque, lascia la porta aperta alla possibilità di tornare a rialzare i tassi di interesse.