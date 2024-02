BP vede l'utile nel 2023, titolo in rally

Bp P.L.C

Bp P.L.C

Bp P.L.C

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 5,54%.Il colosso petrolifero inglese ha chiuso il 2023 con uncontro la perdita di 2,48 miliardi di dollari registrata lo scorso anno., l'utile si è attestato a 0,4 miliardi di dollari, rispetto ai 4,9 miliardi di dollari del terzo trimestre 2023. BP ha spiegato che si tratta di unper tenere conto delle perdite di magazzino di 1,2 miliardi di dollari e di un impatto negativo netto delle voci di rettifica di 1,5 miliardi di dollari.A fare da assist al titolo, oltre ai conti, è anche l'annuncio delda 1,5 miliardi di dollari completato e all'ulteriore riacquisto di azioni per 1,75 miliardi di dollari per il quarto trimestre e 3,5 miliardi di dollari per la prima metà del 2024.BP ha annunciato inoltre unper azione ordinaria di 7,270 centesimi, in aumento del 10% rispetto al quarto trimestre 2022.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,9%, rispetto a +0,23% del).Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,743 sterline. Prima resistenza a 4,849. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,693.