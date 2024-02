ESMA, consigli di investimento sui social media devono rispettare MAR

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha lanciato unsulla pubblicazione di, ricordando l'applicazione della Market Abuse Regulation (MAR), e mettendo in guardia anche sui rischi di manipolazione del mercato in tali pubblicazioni."Quando si pubblica sui social media, la trasparenza e l'accuratezza sono fondamentali, soprattutto quando si formulano raccomandazioni sugli investimenti - si legge in una nota - Ecco perché, se sei un influencer finanziario, un esperto tecnico o qualcuno che ha solo interesse per gli investimenti finanziari, devi essere a conoscenza delle regole stabilite dal MAR Framework ed essere in grado di riconoscere una raccomandazione di investimento".Secondo la MAR può essere qualsiasi post, video o qualsiasi altro tipo di comunicazione pubblica, compresi i social media, in cui una persona fornisce consigli o idee, direttamente o indirettamente, sull'acquisto o la vendita di uno strumento finanziario o su come comporre un portafoglio di strumenti finanziari.Anche se una persona utilizza un linguaggio "non tecnico", fornisce consigli o idee, direttamente o indirettamente, sull'acquisto o la vendita di uno strumento finanziario o su come comporre un portafoglio di strumenti finanziari, ciò può costituire una raccomandazione di investimento.L'insieme deiimpone a chiunque fornisca raccomandazioni di investimento di: includere l'identificazione dei produttori della raccomandazione con nome, qualifica professionale di tutte le persone coinvolte e la data e l'ora della raccomandazione; garantire la presentazione obiettiva delle raccomandazioni di investimento, con fatti chiaramente distinti da interpretazioni, stime e opinioni; confermare che tutte le fonti di informazione siano affidabili e, in caso di dubbio, indicarle chiaramente; dichiarare eventuali conflitti di interesse in modo chiaro, in modo che gli investitori ne prendano atto.impongono ai "" e agli "esperti" di divulgare: una sintesi di eventuali basi di valutazione/metodologia e delle ipotesi sottostanti utilizzate; la durata dell'investimento e un'adeguata avvertenza sui rischi; la frequenza prevista degli aggiornamenti alla raccomandazione; se la raccomandazione è stata modificata dopo essere stata comunicata all'emittente; se detengono una posizione netta lunga o corta superiore allo 0,5% del capitale azionario totale emesso dall'emittente.L'ESMA ricorda che si può essere esposti a sanzioni. Le Autorità Nazionali Competenti possono imporreche possono variare a seconda dello Stato membro per determinati tipi di violazioni.