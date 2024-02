Eventi e scadenze del 6 febbraio 2024

Domenica 04/02/2024

Lunedì 05/02/2024

Martedì 06/02/2024

(Teleborsa) -- Allianz MiCo di Milano - Evento annuale di riferimento del comparto turistico, dedicato sia ai viaggiatori che agli operatori di settore. Alla 44a edizione della Borsa internazionale del turismo ci saranno oltre 1.000 espositori italiani e stranieri che incontreranno buyer provenienti da varie parti del mondo. Tra i presenti, il Ministro Santanchè- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione- Riva del Garda - Manifestazione internazionale di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage - e le aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Pubblica l'outlook sull'energia09:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Esteri del Montenegro, Filip Ivanovic. Alle ore 10.30 incontra l'Ambasciatore della Repubblica Democratica Popolare di Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria11:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del presidente del CNEL, Renato Brunetta15:00 -- La presentazione in anteprima della collezione numismatica 2024 si svolgerà al ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno il ministro Giorgetti, il presidente e l'AD dell'Istituto poligrafico e Zecca di Stato16:00 -- Villa Blanc, Roma - Il meeting sarà l'occasione per un confronto su quali asset class alternative oggi rappresentano un’utile occasione di diversificazione degli investimenti per gli investitori istituzionali. Organizzato dall'Osservatorio Welfare di Luiss Business School con Finint Investments ed Allspring Global Investments- Comunicazione BOT Comunicazione BOT- CDA: Approvazione risultati preliminari esercizio 2023- CDA: Approvazione dei risultati di bilancio 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione risultati relativi all’esercizio 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2023 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 202315:45 -- Appuntamento: Conferenza stampa online per la presentazione dei risultati finanziari 2023 presieduta da Alessandro Foti, AD e DG FinecoBank17:30 -- Appuntamento: Conferenza stampa di presentazione dei Risultati di Bilancio al 31 dicembre 2023 con il Consigliere Delegato Carlo Messina