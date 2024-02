Fineco, utile record di 609 milioni di euro nel 2023. Dividendo di 0,69 euro

Fineco

(Teleborsa) -, banca inclusa nell'indice FTSE MIB, ha chiuso il 2023 cona 1.237,6 milioni di euro, +30,5% a/a, trainati dall'Investing (+6,8% a/a) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management e ai maggiori margini netti sul gestito, e dal Margine Finanziario (+75,4% a/a). L'si è assestato a 609,1 milioni di euro, in crescita del 42,0% rispetto al 2022.al 31 dicembre 2023 si attestano a 122,6 miliardi di euro, in rialzo (+15,0% a/a) rispetto a dicembre 2022. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 58 miliardi di euro, in rialzo dell'11,4% a/a, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 36,1 miliardi di euro (+50,9% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 28,4 miliardi di euro (-7,0% a/a).Nel 2023 laè stata pari a 8,8 miliardi di euro, confermandosi solida anche in una fase di mercato particolarmente complessa. La raccolta gestita è stata pari a 2,7 miliardi di euro, la raccolta amministrata si è attestata a 8,3 miliardi di euro, mentre la raccolta diretta è stata pari a -2,1 miliardi di euro."Fineco archivia il 2023 con una crescita molto robusta, caratterizzata da, iniziando- commenta l'- Risultati che confermano un consolidamento del nostro percorso di sviluppo, rafforzato da una forte spinta verso gli investimenti e da una maggiore richiesta di consulenza, con i clienti sempre più interessati a interagire con i mercati attraverso la piattaforma di investimento. L'attrattività della nostra offerta e le iniziative messe in atto su tutto il territorio nazionale insieme ai nostri consulenti, si confermano decisivi per la forte accelerazione dei clienti registrata soprattutto negli ultimi mesi dell'anno"."Ai brillanti risultati ha contribuito inoltre Fineco Asset Management, grazie all'ampia offerta di nuove strategie di investimento efficienti, innovative e adeguate all'evoluzione dei mercati - ha aggiunto - I dati di raccolta di gennaio confermano il solido contributo dell'investing e lae di affiancarli in una pianificazione efficace e di lungo periodo. Tutto questo ci spinge a guardare con ottimismo alle sfide del 2024".Lesono pari a 30,9 miliardi di euro, di cui 20 miliardi relativi a classi retail (+26,8% a/a) e 10,9 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +7,3% a/a).Al 31 dicembre 2023 laè composta da 2.962 unità, distribuite sul territorio con 428 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta del 2023 tramite la Rete di consulenti finanziari è stata pari a 7,1 miliardi di euro.Continua l'acquisizione di, che nel 2023 ha raggiunto il nuovo record annuo pari a 119.179 (+22,5% a/a), portando il totale a 1.562.907 clienti.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di distribuzione di unper azione. La proposta sarà sottoposta all’approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata per il giorno 24 aprile 2024.