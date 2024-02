Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,71%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.943 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,17%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,16%).Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, ha ribadito si dovrà probabilmente aspettare, oltre marzo, prima che la banca centrale statunitense tagli i tassi di interesse, sottolineando "il pericolo di agire troppo presto". Si allontana dunque l'ipotesi di un primo allentamento della politica monetaria, nel breve termine, sulla scia anche del dato sull'occupazione statunitense di gennaio.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-2,52%),(-2,03%) e(-1,32%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,00%),(+1,01%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,26%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,53%),(+8,56%),(+4,75%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,69%.Scende, con un ribasso del 4,87%.Crolla, con una flessione del 4,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -62,2 Mld $; preced. -63,2 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,23 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 224K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%).