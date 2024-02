Intesa, Messina: significativo dividendo cash, su buyback decidiamo anno per anno

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "per avere un beneficio dalla crescita degli interessi netti anche nel 2024, con allo stesso tempo un'accelerazione di commissioni e dell'attività assicurativa. In ogni scenario, se i tassi di interessi restano nel range che prevediamo interno al 3%, i nostri". Lo ha affermato il CEO di, durante la call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 "Allo stesso tempo- ha spiegato - con una riduzione delle spese per il personale, nonostante l'aumento dei salari, perché abbiamo un certo numero di persone - 2000 - che hanno lasciato nel 2023 e altre - 1000 - che lasceranno quest'anno. Inoltre, abbiamo un chiaro focus sulle spese amministrative, mentre saranno solo le spese tecnologiche ad aumentare per gli investimenti che stiamo facendo".Sull'utilizzo del capitale in eccesso, Messina ha detto: "Vogliamo mantenere l'approccio che prevede il, e per questo confermiamo il pay-out al 70%, e stiamo anche mantenendo l'approccio di. Non vediamo necessità di cambiare questo approccio per ora". Nelle slide è ribadito che ogni eventuale distribuzione addizionale per il 2024 e 2025 sarà valutata di anno in anno.A una domanda sull'emissione di titoli di Stato italiano e sulla potenziale concorrenza, ha replicato: "Glie non li vediamo come una minaccia. Sono investimenti che vengono fatti per aver buoni rendimenti, e con il previsto ribasso dei tassi potranno portare a buona capital gain generation"."Se clienti continueranno a investire in strumenti capital gain positive, ciò sarà- ha aggiunto - Certo, potremmo avere un calo a breve termine dei depositi, ma se l'investimento produce una plusvalenza in futuro l’importo potrà essere trasferito ad asset under management o prodotti assicurativi".