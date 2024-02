Italgas confermata nella A list del Carbon Disclosure Project

Italgas

(Teleborsa) -è stata confermata per il secondo anno consecutivo da CDP (Carbon Disclosure Project) nella “Climate A list” che raggruppa i migliori player a livello globale per trasparenza e performance volte a contrastare il cambiamento climatico.indagando le risposte sui temi del cambiamento climatico, delle foreste e della sicurezza idrica. Circa 400 di esse hanno raggiunto il "livello A" di cui 346 per il cambiamento climatico, 8 italiane.La valutazione CDP considera, attraverso un questionario proprietario, la completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali nonché la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, compresa la definizione di obiettivi ambiziosi.Nel 2023, oltre 740 istituti finanziari con asset per oltre 136 trilioni di dollari hanno richiesto alle aziende di divulgare dati su impatti, rischi e opportunità ambientali attraverso la piattaforma CDP.