Medica, fatturato balza a 80 milioni di euro nel 2023

, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unconsolidato preliminare di circa 80 milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 50,9 milioni di euro realizzati nel 2022.La crescita del fatturato è stata caratterizzata principalmente dal, pari a 18,9 milioni (da 7,4 milioni di euro del 2022 a 26,3 milioni di euro del 2023), e da una significativa crescita del fatturato di gruppo a parità di perimetro (+24%, pari a 10,2 milioni di euro), principalmente concentrata nella divisione Automation, nell'Acute & Aferesis e nell'OEM."Sonodella importante crescita del fatturato in quasi tutte le divisioni, e in particolare della ripresa rispetto al primo semestre della divisione Automation e Water, e del contributo delle società neocostituite Medica USA e Medica Gmbh al fatturato di gruppo", ha commentato il"Il completamento dello stabilimento in Medica Mediterranee che si aggiunge a quello completato in Sarmed e a quello in fase di realizzazione in Medica USA ci rende ottimisti e fiduciosi per una importante crescita del fatturato di medio lungo periodo nel gruppo - ha aggiunto - Dal punto di vista finanziario il secondo semestre, meno impattato dalle uscite di cassa non ricorrenti, ha dato un".Laconsolidata, negativa (debito) per circa 13,9 milioni di euro, in incremento di 9,6 milioni di euro rispetto ai 4,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022 è stata principalmente impattata dalla significativa riduzione dell'esposizione verso i fornitori della controllata Spindial preesistente alla data di acquisizione, agli investimenti non ricorrenti dedicati alla realizzazione delle fabbriche in Medica Mediterranee e in Medica USA e al rinnovo del parco macchine nell'officina ex Slom, e al finanziamento della fase di start up delle società neocostituite.