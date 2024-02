Olidata investe nella sanità digitale con l'acquisto del 40% della società Per Te

Olidata

(Teleborsa) -, azienda del Gruppoche opera nel settore della Cybersecurity e dell'Healthcare, ha, attiva nella Ricerca e Sviluppo della digitalizzazione dei dati sanitari e di algoritmi di intelligenza artificiale. La Per Te, per il restante 60% è controllata dalla SevenHolding, azienda leader nel mondo della sanità, nata dall'idea di creare un nuovo format assistenziale basato su un sistema integrato di sanità digitale.L'operazione ha incluso l'acquisizione del 95% delle quote dell', società che ha realizzato il dispositivo wearable "Classe medica A2" per il monitoraggio dei parametri vitali, si legge in una nota del gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali. Il dispositivo è stato scelto ed installato sulla Tuta SFS2, attualmente utilizzata da Walter Villadei durante la missione NASA AXIOM3, nella stazione spaziale internazionale."Questa acquisizione rappresenta una tappa cruciale nel nostro impegno per offrire, al fine di aumentare l'attenzione ad ogni singolo individuo - ha commentato, amministratore unico di Sfera Defence - Questa nuova linea industriale in campo medico potrà essere rivoluzionaria e trasformare positivamente il panorama della salute globale"