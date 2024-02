Pirelli, assegnato da CDP Top Rating per contrasto a cambiamenti climatici

Pirelli

(Teleborsa) - Per il sesto anno consecutivoè stata confermata tra i leader globali nella lotta ai cambiamenti climatici ottenendo un posto nella, l’organizzazione internazionale no-profit che si occupa di raccogliere, divulgare e promuovere informazioni su questioni ambientali.Il rating "A" è il massimo punteggio ottenibile nella sezione Climate ed è stato attribuito a solo 346 aziende tra le oltre 21.000 partecipanti, valutate in base alla strategia di decarbonizzazione, all'efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e per sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio, nonché in base alla completezza e alla trasparenza delle informazioni fornite e all’adozione di best practice associate all’impatto ambientale.Il riconoscimento da parte di CDP conferma il costante, come testimoniano i risultati superiori alle attese rispetto ai target di decarbonizzazione del piano industriale. Pirelli sta pertanto definendo nuovi Science Based Target di breve e lungo periodo in linea con il proprio Commitment al Net Zero., ha affermato: “Ottenere il riconoscimento più importante da parte di CDP nel contrasto ai cambiamenti climaticie da tutta la catena del valore anche grazie alle nuove tecnologie e un costante impegno nell’innovazione”.