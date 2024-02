Racing Force, record di vendite nel 2023: crescita a doppia cifra in Europa e Asia

Racing Force

(Teleborsa) -, società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti disicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha chiuso il quarto trimestre 2023 conpari ad 12,8 milioni, in lieve flessione (-0,6 milioni, pari a -4,2%) rispetto a 13,4 milioni nel quarto trimestre del 2022 (-2,3% a cambi costanti).Nel 2023 i ricavi consolidati sono pari a 62,6 milioni, in crescita di +3,8 milioni, pari a +6,4% rispetto ad 58,9 milioni dell’esercizio 2021 (+7,1% a cambi costanti).In termini di, i paesi dellehanno registrato una significativa crescita a doppia cifra, rispettivamente pari al +11,2% e +15% rispetto all’esercizio precedente, trainata da caschi e tute; lehanno segnato una flessione (-7,8%), dovuta principalmente ad una fornitura one-off effettuata nel corso dell’esercizio precedente, oltre che all’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro rispetto ai massimi registrati nel corso del precedente esercizio. Al netto di tali effetti, la crescita nelle Americhe sarebbe del +4,5%.Il bilancio di Racing Force Group verrà approvato il prossimo 27 marzo e i dati saranno presentati e commentati durante una call in data 28 marzo