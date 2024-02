Racing Force, TP ICAP Midcap taglia target price: fine anno complicato

Racing Force

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha tagliato il(aper azione da 6,4 euro) e confermato la) sul titolo, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, dopo che ieri sera la società ha diffuso i dati relativi ai ricavi 2023 , che si sono attestati a 62,6 milioni di euro (+6,4%), al di sotto delle stime degli analisti di 64,5 milioni di euro (+9,7%)."Racing Force ha riportato una, con un calo dei ricavi negli ultimi tre mesi del 4,2% a 12,8 milioni di euro, un evento raro", scrivono gli analisti, aggiungendo che "la sottoperformance del Q4 nel mercato statunitense non è stata una sorpresa, ma sembra più significativa del previsto"A seguito di questa pubblicazione, leper il 2023 sono stateda TP ICAP Midcap. Il broker si aspetta ora un margine EBITDA del 15,4% (contro il 18,3% precedente). Anche lo scenario per il 2024 è stato rivisto, e ora prevede una visione più prudente per il mercato USA, con una crescita dei ricavi del 7,4% (contro l'8,9% precedente) e un margine EBITDA del 17,1% (contro il 19,5% precedente).