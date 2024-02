Spotify chiude il 2023 con crescita utenti e abbonati oltre le attese

Spotify

(Teleborsa) -, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha chiuso ilcontotali pari a 3,7 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e un margine lordo in aumento al 26,7%. Laè stata di 75 milioni di euro, un risultato migliore rispetto alla guidance aggiornata della società.Escludendo gli oneri una tantum, ha generato 68 milioni di euro di, che è più del doppio del terzo trimestre con l'azienda che "continua a muoversi verso una crescita sostenibile e redditività", si legge in una nota.Glihanno registrato un incremento del 23% rispetto allo scorso anno, arrivando a 602 milioni e superando la guidance. L'aggiunta di 28 milioni di nuovi utenti rappresenta la seconda maggiore performance in un quarto trimestre nella storia di Spotify.Glisono cresciuti del 15%, rispetto allo scorso anno, superando la guidance e arrivando a 236 milioni. L'aggiunta di 10 milioni di nuovi abbonati ha contribuito al record di 31 milioni di nuovi abbonamenti netti nell'intero anno.