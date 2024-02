UBS, quarto trimestre si chiude in perdita. Torna buyback

UBS

(Teleborsa) -ha chiuso l'ultimo trimestre del 2023 con una perdita per 751 milioni di dollari in scia ai continui costi della fusione-salvataggio del gruppo Credit Suisse. L'utile operativo di fondo è tuttavia positivo per 592 milioni.L'intero 2023 si è chiuso con un risultato operativo ante imposte positivo per quasi 30 miliardi di dollari, alimentato per 28,9 miliardi dal badwill legato all'acquisizione del Credit Suisse.nella storia di UBS con l'acquisizione del Credit Suisse, grazie agli sforzi straordinari di tutti i nostri colleghi abbiamo stabilizzato il quadro e abbiamo fatto enormi progressi nell'integrazione. Inoltre i clienti ci hanno dato fiducia con 77 miliardi di nuovi asse da quando è stata effettuata l'acquisizione in un contesto geopolitico e macroeconomico impegnativi", ha commentato l'amministratore delegato. "Nella prossima fase ci focalizzeremo sulla ristrutturazione e l'ottimizzazione delle attività combinate. La nostra strategia è chiara - ha spiegato l'AD - con le accresciute economie di scala porteremo crescita sostenibile di lungo termine e migliori rendimenti".Il colosso bancario svizzero ha inoltre deciso di riavviare ilazionario, congelato in occasione del salvataggio, investendo fino a 1 miliardo di dollari nel 2024, con l'impegno a superare i livelli precedenti alla fusione col Credit Suisse nel 2026.UBS ha confermato gli obiettivi finanziari, prevedendo di proporre undi 0,70 dollari per azione (+27% su base annua).