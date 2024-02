AMF Italia incontra il viceministro Leo su fiscalità e politiche settore finanziario

Equita

(Teleborsa) - Gli organi direttivi, gli associati e gli aderenti di(ex Assosim) hanno incontrato ieri il, presso la sede milanese di Mediobanca. Presenti il Presidente di AMF Italia, General Counsel di Mediobanca e Vice Presidente di AMF Italia.Un incontro a porte chiuse in cui il Viceministro Leo hanel quale è impegnato il Governo, con particolare riferimento allarelativa ai servizi die alle operazioni diL’incontro è stato inoltreper discutere alcune proposte e riflessioni circa lae la funzione dei mercati dei capitali come motore di sviluppo e crescita per le PMI, con l’intervento del, Ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano, di, Amministratore Delegato die Vice Presidente di AMF Italia, e di, esperto di diritto tributario e coordinatore del Comitato fiscale dell'Associazione."Siamo particolarmente grati al Viceministro Leo per una discussione interessante e produttiva", ha commentato, Presidente di AMF Italia, aggiungendo "auspichiamo - ma dopo l'incontro di ieri siamo ottimisti - di poter dare un contributo di idee e proposte su tematiche di comune interesse, avvalendoci della grande esperienza e conoscenza dei temi tecnici fiscali di cui dispongono l'Associazione e i suoi membri. Il punto per noi centrale è che si sviluppi una vera "politica industriale" della finanza, che consenta di mettere a sistema i diversi interventi, dal DDL capitali alla riforma fiscale, in modo da sostenere quegli investimenti dei quali il mondo produttivo italiano ha molto bisogno e mobilizzare il risparmio in modo virtuoso e sicuro".