Anima, a gennaio raccolta netta negativa per 470 milioni di euro

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che lanel mese di2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata(+34 milioni di euro a gennaio 2023). A fine gennaio 2024, le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestano a 191,3 miliardi di euro (182,4 miliardi di euro un anno fa)."Registriamo in gennaio un ottimo andamento della raccolta in prodotti Anima presso i clienti retail, pari a circa 200 milioni nel mese, in netto miglioramento rispetto al recente passato - ha commentato l'- Come nei mesi scorsi, questo trend è mascherato dalle, un fenomeno vistoso ma per noi poco rilevante dal punto di vista della redditività".All'interno della raccolta netta, isegnano un -472 milioni di euro (vs -15 milioni di euro a gennaio 2023).