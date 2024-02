Anima, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

Anima

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) ilsu, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, confermando lasul titolo a "", dopo che la società ha registrato risultati del quarto trimestre 2023 "molto sopra le attese principalmente per maggiori performance fees".Durante la call è stata(payout almeno del 50%), ma non si esclude in futuro un aumento della remunerazione per gli azionisti attraverso buyback con cancellazione, qualora non si presentino opportunità di M&A."Riteniamo che la previstad'interesse nei prossimi mesi spingerà le banche ad orientarsi maggiormente verso i prodotti di risparmio gestito, e ciò costituisce unper Anima - si legge nella nota - Il titolo offre una combinazione di valutazione (P/E adj. 2024 a 8x) e remunerazione attraente (dividend yield di oltre il 5,5% + buy-back), oltre ad opzionalità sul fronte M&A".