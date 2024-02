Carlyle, utile in calo nel quarto trimestre. AUM a 426 miliardi di dollari

Carlyle Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha chiuso ilcon(che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti) pari a 403 milioni di dollari, in calo rispetto ai 433 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò si traduce in un utile distribuibile per azione di 86 centesimi, superiore alla stima media degli analisti di 78 centesimi, secondo i dati LSEG. Gli utili distribuibili dell'sono stati pari a 1,43 miliardi di euro, in calo dai 1,90 miliardi di euro del 2022.Laordinari di Carlyle nel quarto trimestre del 2023 è stata di 692 milioni di dollari e di 608 milioni di dollari per l'intero 2023, riflettendo un addebito una tantum di 1,1 miliardi di dollari relativo a un riallineamento del programma di retribuzione dei dipendenti."Carlyle ha generato risultati record, incluso un patrimonio gestito record nel 2023 - ha commentato il- Entriamo nel 2024 con unoe una forte leva operativa e siamo ben posizionati per offrire valore a tutti i nostri stakeholder".Glisono pari a 426 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023, in aumento dell'11% rispetto al trimestre precedente e del 14% rispetto a un anno fa. L'aumento nel 2023 è stato guidato da un aumento del 28% del patrimonio gestito di Global Credit, trainato dalla crescita di Fortitude e dalla raccolta fondi in tutto il segmento, nonché da un aumento del 21% di Global Investment Solutions attribuibile alla raccolta fondi nelle ultime annate dei fondi AlpInvest Secondaries e Coinvestment.