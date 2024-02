Intesa, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 3,50 euro, +9%) ilsu, la più grande banca italiana, e confermato la", dopo che ieri l'istituto guidato da Carlo Messina ha svelato conti record per il 2023 e fornito una guidance positiva per i prossimi due anni Gli analistiin media ledel +9% per il 2024-26. Ciò riflette principalmente una base di utili più elevata nel 2023, alla quale hanno applicato le stesse tendenze che si aspettavano prima (ad esempio su NII); riflettono anche l'impatto sul conteggio delle azioni del nuovo buyback, che contribuisce all'aumento dell'EPS rettificato.La"sembra", pari a 6x P/E 2024 e un dividend yield di circa il 12% sugli utili 2024 (più possibile buyback), si legge nella ricerca.Viene fatto notare che i clienti di Intesa Sanpaolo hanno investito in(o altre forme di AUC) nel corso del 2023, e alcuni di questi investimenti mostrano già un mark to market positivo (o lo mostreranno, dopo i tagli dei tassi); ciò darà alla banca l'opportunità di favorire la crescita dell'(o anche dei).